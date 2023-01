Udinese in ritiro | la decisione di Sottil

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’andrà indopo la sconfitta contro il Bologna: ladel tecnicoper preparare la sfida alla Sampdoria Aria pesante in casadopo la sconfitta subita contro il Bologna, la seconda consecutiva. Nonostante la classifica non dia particolari preoccupazioni, la tifoseria ha duramente contestato la squadra dopo le recenti prestazioni. Motivo per cui, dopo un lungo confronto negli spogliatoi della Dacia Arena, il tecnico Andreaha organizzato unfino alla partita contro la Sampdoria. L’obiettivo dei friulani è quello di ristabilire equilibrio all’interno della rosa e ritrovare serenità. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Roberto Pereyra , veterano dell', intervistato da Sky parla del momento no dei friulani, oggi battuti in casa dal Bologna: '... Abbiamo deciso di andare inper tutta la ...Adesso andremo inper tutta la settimana. Dobbiamo parlare e ritrovarci'. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Roberto Pereyra al termine di- Bologna1 - 2, match della diciottesima ... Bologna, che carattere: Sansone e Posch ribaltano l'Udinese. Sottil in crisi, squadra in ritiro Non perdere tutte le parole del capitano al termine del match odierno contro il Bologna. Ecco l'intervista integrale del Tucu ...L'Udinese di Andrea Sottil andrà in ritiro: decisione presa dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna L'Udinese andrà in ritiro: è questa la decisione presa dalla società bianconera dopo la sconfi ...