Udinese-Bologna LIVE 1-0 | subito due occasionissime per i rossoblù

Commenta per primo Durante il primo tempo della gara tra, il gioco è rimasto fermo a lungo sul punteggio di 1 - 0 per via di un controllo del Var su un intervento di Bijol, che aveva alzato in corner una conclusione di Sansone a botta ...Un gol a Beto e uno a Sansone: il VAR protagonista del primo tempo di, con due gol annullati Il Var grande protagonista di, dove è intervenuto per due volte per annullare due gol, uno per parte. Prima rete annullata agli ospiti al 16 ... Quote Udinese-Bologna, finisce sempre in parità: l'X + Gol vale 4.50 Intervalli nei due campi di Serie A in cui si sta giocando. Il Torino è sotto di un gol in casa contro lo Spezia (rete di Nzola), mentre l'Udinese è avanti sul Bologna 1-0 (gol ...TORINO-SPEZIA - All'Olimpico Grande Torino, il Torino è sotto nel punteggio con il calcio di rigore di Nzola per fallo di mano di Djidji sul destro di Reca. Spezia è praticamente perfetto in fase di c ...