Udinese-Bologna | le formazioni ufficiali | vincere per ripartire

(Di domenica 15 gennaio 2023) La Domenica pomeriggio presenta una sfida interessante in chiave classifica, tra due club che hanno bisogno di tornare a. Di seguito ledi, gara valevole per la giornata 18 di Serie A 2022/23. L’, ottava in classifica grazie ai suoi 25 punti, era partita benissimo, dimostrando uno stato di forma psico-fisico invidiabile, preoccupando – e non poco – le avversarie. Dopo qualche mese è però arrivato un fisiologico calo, che ha riportato la compagine friulana a giocare con ritmi meno elevati. Il recente rendimento altalenante, però, deve avere una fine, dato che la squadra di Sottil arriva da due pareggi e tre sconfitte e ha bisogno di ritrovare la strada giusta. Il, in tredicesima posizione con 19 punti, ...

La Gazzetta dello Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: A FINE PRIMO TEMPO FLOP: A FINE PRIMO TEMPO PAGELLE: ......00 Prisma Taranto - Verona 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 0 - 2 15:00 Torino - Spezia 0 - 1 15:001 - 0 18:00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - ... Quote Udinese-Bologna, finisce sempre in parità: l'X + Gol vale 4.50 TORINO-SPEZIA - All'Olimpico Grande Torino, il Torino è sotto nel punteggio con il calcio di rigore di Nzola per fallo di mano di Djidji sul destro di Reca. Spezia è praticamente perfetto in fase di c ...Intervalli nei due campi di Serie A in cui si sta giocando. Il Torino è sotto di un gol in casa contro lo Spezia (rete di Nzola), mentre l'Udinese è avanti sul Bologna 1-0 (gol di Beto).