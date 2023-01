Agenzia ANSA

"Comeinabbiamo informazioni di molti bambini feriti dall'attacco che ha colpito un edificio residenziale a Dnipro ieri. I bambini e le infrastrutture civili non sono un target. I bambini .../UN0619522/Diffidenti ROMA - "Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo indove dall'inizio della guerra, lo scorso 24 febbraio, 431 bambini sono stati uccisi. Più di uno al ... Ucraina: Unicef, 'bambini feriti sotto le macerie a Dnipro' - Europa ROMA, 15 GEN - "Come Unicef in Ucraina abbiamo informazioni di molti bambini feriti dall'attacco che ha colpito un edificio residenziale a Dnipro ieri. I bambini e le infrastrutture civili non sono un ...La storia della piccola Elya, morta con un infarto a 6 anni ad Avdiivka, nell’Oblast di Donetsk, in Ucraina: per 11 mesi si è nascosta con la ...