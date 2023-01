Agenzia ANSA

Una donna e' stata estratta viva dalle macerie del condominio distrutto ieri pomeriggio a Dnipro dall'ennesimo attacco missilistico russo. I soccorritori l'hanno recuperata apparentemente in buone ...Bonus benzina per i dipendenti Anche un'misura già adottata in passato è stata confermata: il ... specialmente di quelle energetiche, a seguito dello scoppio della guerra in, il bonus ... Ucraina, un'altra donna estratta viva dalle macerie del condominio a Dnipro - Mondo Tra le persone finite sotto le macerie del condominio colpito da un attacco russo a Dnipro, c'è anche la 23enne Anastasia Shvets, il cui salvataggio è stato ripreso in un filmato diffuso dall'agenzia ...Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha ...