Ucraina ultime notizie Saliti a 29 i morti per attacco a Dnipro Stoltenberg Nato | Più armi pesanti a Kiev nel prossimo futuro

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l’russo contro un condominio a. Tre persone sono morte nella regione russa di Belgorod, al confine con l, in seguito all’esplosione di munizioni e a un incendio in un ex centro culturale presso l’insediamento di Tonenkoye. La Russia conferma il pieno appoggio di Mosca alla Serbia, sulla crisi del Kosovo.

Intanto il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha detto che ci sono possibilità 'minime' di trovare altri sopravvissuti all'attacco missilistico russo contro un condominio nella città dell'...Il Palace di Vieira regge per un tempo, poi va ko per la quarta volta nelle5 partite, ... con la bandieralegata sulle spalle come un mantello, il Chelsea riparte fortissimo e al 64' ... Ucraina, ultime notizie. Mosca annuncia presa di Soledar, Kiev: la battaglia continua. Israele invia ... Il presidente dell'Ucraina sarà ospite nell'ultima puntata del Festival di Sanremo. Bruno Vespa lo annuncia su Rai 1 ...La Russia "attacca deliberatamente i civili in tutta l'Ucraina" e "uccide deliberatamente in massa gli ucraini". Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, ...