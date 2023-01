Ucraina ultime notizie Raid russi su locali della Croce Rossa a Kherson A 29 i morti per attacco a Dnipro

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l’russo contro un condominio a. Tre persone sono morte nella regione russa di Belgorod, al confine con l, in seguito all’esplosione di munizioni e a un incendio in un ex centro culturale presso l’insediamento di Tonenkoye. Laa conferma il pieno appoggio di Mosca alla Serbia, sulla crisi del Kosovo.