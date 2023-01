Ucraina | Putin | “Tutto procede secondo i piani”

Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir, parlando dell'operazione speciale inin un'intervista alla Tv Rossiya 1, esprimendo l'auspicio che "i nostri combattenti ci soddisfino più ..."La dinamica dell'operazione speciale" inè "positiva. Tutto si sta sviluppando nell'ambito del piano del ministero della Difesa e ... Lo ha detto il presidente russo Vladimirin una ...è stabile, inoltre è molto migliore di quanto non solo i nostri avversari, ma anche noi avevamo previsto”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista al canale Rossiya 1, d ...Nella giornata odierna, Vladimir Putin ha restituito nuovi aggiornamenti rispetto alla guerra in Ucraina. Secondo il punto di vista di Mosca, l’operazione militare sta andando secondo i piani, ...