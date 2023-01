Ucraina | Papa Francesco “Restiamo vicini a popolo martoriato”

(Di domenica 15 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Fratelli e sorelle non dimentichiamo ilucraino, che soffre tanto.a loro, con i nostri sentimenti, con il nostro aiuto, con la nostra preghiera”. Lo ha detto, al termine dell'Angelus.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

TGCOM

I prossimi giorni saranno "difficili" sul fronte energetico per l'. "Il terrore russo può essere fermato", ma servono "quelle armi che sono nei magazzini dei nostri partner e che i nostri ...Il pressing ucraino sul Vaticano: 'Visita delsarebbe vero passo verso la ... Kiev: "Giunto il momento per il Papa di visitare l'Ucraina" “Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino che soffre tanto, restiamo vicini a loro con i nostri sentimenti, con il nostro aiuto e la preghiera”. Lo ha detto Papa Francesco al termine ...Città del Vaticano - «Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita ...