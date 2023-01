Ucraina | nell' attacco missilistico a Dnipro 20 vittime Colpita anche Kiev

RaiNews

- Si aggrava il bilancio del raid russo sul condominio della città. Fra i morti una ragazzina di 15 anni. I feriti sono almeno 73 tra cui 14 bambini. E' stata tutta l'ieri ad essere stata attaccata da una pioggia di razzi provenienti dalla Russia. La Gran Bretagna ha deciso di inviare carri armati a ...... come suggerisce il nome, alle lunghezze d ondainfrarosso; lo Habitable Exoplanet ... quotidiani e audiolibri I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie,... Mosca annuncia la conquista della città di Soledar, ma Kiev smentisce - Austin: elogi all'Italia per la continua assistenza alla sicurezza di Kiev - Austin: elogi all'Italia per la continua assistenza alla sicurezza di Kiev Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina: un missile russo ha distrutto un condominio di 9 piani a Dnipro uccidendo almeno 19 persone ...Il monito di Mosca L'impegno della Gran Bretagna di inviare carri armati Challenger 2 in Ucraina non farà che causare una "escalation del conflitto. Lo afferma l'ambasciata russa nel Regno Unito in ...