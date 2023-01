Ucraina | Nato | “Più armi pesanti a Kiev nel prossimo futuro”

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Piùdall’Occidente all’nel. Lo assicura il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in un’intervista a un giornale tedesco in vista della riunione del 20 gennaio nella base di Ramstein dei ministri della Difesa del Gruppo di contatto per l’. “I recenti impegni per equipaggiamento bellico pesante sono importanti e mi aspetto che ne arrivino altri nel”, ha dichiarato Stoltenberg al quotidiano Handelsblatt. “Il terrore russo può essere fermato”, ma servono “quelleche sono nei magazzini dei nostri partner e che i nostri soldati stanno aspettando” ha dichiarato ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio di un post ...

