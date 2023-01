Ucraina | missili russi continuano a uccidere | 9 morti tra cui una 15enne

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sono salite a 9 le persone che sono state uccise e restano 64 quelle ferite in un attaccostico russo contro la città di Dnipro in. "Già 9, tra cui una ragazza di 15 anni..." scrive da Dnipropetrovsk il governatore locale, Valentin Reznichenko. Un missile ha colpito un condominio che è crollato. "Il razzo russo ha portato dolore a dozzine di famiglie Dnipro. Il tempo della resa dei conti verrà", aggiunge.A Dnipro "quante persone sono sotto le macerie è ancora ignoto - rilancia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Sfortunatamente, la lista delle vittime cresce ogni ora... Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici". Zelensky fa sapere che "degli oltre 30lanciati sull'durante il giorno, più di 20 sono stati abbattuti. Sono centinaia di vite salvate. ...

Adnkronos

