Ucraina | il 2023 porta una guerra sempre più feroce

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le autorità di Dnipro, in, hanno annunciato tre giorni di lutto, a partire da domenica 15 gennaio. Sabato 14 gennaio un attacco missilistico dei russi ha sventrato un condominio massacrando intere famiglie. Si contano almeno 20 morti, fra cui una ragazza di 15 anni, e 73 feriti, compresi 14 bambini. Sono 72 gli appartamenti distrutti e 230 quelli danneggiati. Il condominio di Dnipro,, sventrato dai missili russi il 14 gennaio: almeno 20 le vittime e 73 i feriti. Foto Ansa/Twitter Volodymyr ZelenskyA rendere note le cifre su Telegram è stato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, come riil Kyiv Independent. Secondo Reznichenko, più di 40 persone si trovano adesso ricoverate negli ospedali locali. “Sono stati proclamati tre giorni di lutto per le persone rimaste ...

Molti bambini e bambine continuano a rimanere feriti, traumatizzati con attacchi ogni giorno in. Chiediamo pace per ogni bambina e bambino, ora', conclude