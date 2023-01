Agenzia ANSA

Salvataggio di unadi 23 anni, Anastasia Shvets, da un condominio a Dnipro semidistrutto da un missile russo. Era in bagno al momento dell'attacco missilistico. Come ha scritto Anastasia sul suo Instagram, al ...Nei raid russi di ieri su Dnipro, in, sono rimasti uccisi 19 civili , tra cui un bambino . ... I soccorritori hanno anche lavorato tutta la notte per liberare unaintrappolata sotto le ... Ucraina, donna salvata da condominio distrutto a Dnipro - Mondo Salvataggio di una donna di 23 anni, Anastasia Shvets, da un condominio a Dnipro semidistrutto da un missile russo. Era in bagno al momento dell'attacco missilistico. Come ha scritto Anastasia sul suo ...In Ucraina sono almeno 454 i bambini uccisi in guerra dal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione russa. Ad aggiornare il bilancio l'ufficio del procuratore generale ucraino su Facebook. I feriti ...