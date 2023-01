Ucraina | bimbi orfani accolti nel Salernitano

Vatican News - Italiano

Laila, 12 anni, ha il papà che va spesso inper aiutare le vittime. Tutte le settimane prega con gli altriper la fine della guerra, ma ancora non si vede la fine. Ha chiesto al Papa ...Laila, 12 anni, ha il papà che va spesso inper aiutare le vittime. Tutte le settimane prega con gli altriper la fine della guerra, ma ancora non si vede la fine. Ha chiesto al Papa ... Ucraina, "Papa Francesco è il mio migliore amico": i disegni dei bimbi di Kharkiv (LaPresse) A Dnipro in Ucraina i dipendenti del servizio di emergenza statale hanno salvato 38 persone da un grattacielo distrutto, tra cui ...Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha ...