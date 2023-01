Ucraina | almeno 20 morti nel raid russo a Dnipro Bambini tra i feriti

Il Sole 24 ORE

- Proclamati tre giorni di lutto a seguito dell'attacco missilistico a un condominio della città. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Al momento 74 sono i feriti soccorsi, tra cui 14 ...Secondo quanto riferito, la giovane era in bagno al momento dell'impatto, che ha sventrato l'edificio provocando23 morti, tra cui una 15enne, e 73 feriti, di cui 14 bambini. Parla al telefono,... Ucraina ultime notizie. Ucraina, almeno 20 morti in attacco russo a condominio Dnipro “La dinamica dell’operazione speciale” in Ucraina è “positiva. Tutto si sta sviluppando nell’ambito del piano del ministero della Difesa e dello Stato Maggiore. Spero che i nostri combattenti ci soddi ...ROMA, 15 GEN - Tra le persone finite sotto le macerie del condominio colpito da un attacco russo a Dnipro, c'è anche la 23enne Anastasia Shvets, il cui salvataggio è stato ripreso in un filmato diffus ...