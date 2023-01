Ucraina | a Dnipro missile russo su un condominio di 9 piani | 23 morti | decine di dispersi Sms dai sepolti vivi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sono saliti a 23 inper l’attacco missilisticoche sabato ha colpito undi 9, nel sudest del Paese. Lo riferisce l’amministrazione della città di, aggiungendo che i feriti risultano 72 e i43, mentre sono 39 le persone salvate finora. I soccorritori provano a estrarre sopravvissuti dalle macerie dell’edificio residenziale colpito. Le squadre di soccorso hanno lavorato anche nella notte gelida. Agli operai hanno usato una gru per cercare di salvare le persone intrappolate neisuperiori del, in cui vivevano circa 1.700 persone. Alcuni residenti segnalavano la richiesta d’aiuto con le luci dei loro telefoni cellulari. ...

'Sono troppe le vite stroncate dall'attacco a. Molti bambini e bambine continuano a rimanere feriti, traumatizzati con attacchi ogni giorno in. Chiediamo pace per ogni bambina e ...15 gen 09:10, Unicef: molti i bambini feriti 'Come Unicef inabbiamo informazioni di molti bambini feriti dall'attacco che ha colpito un edificio residenziale ail 14 gennaio. I ...Vladimir Putin: “Tutto si sta sviluppando nell’ambito del piano del ministero della Difesa e dello Stato Maggiore ...Il condominio di Dnipro è stato colpito "senza dubbio" da un potente missile russo Kh-22. Lo afferma oggi il Comando dell'Aeronautica delle forza armate ucraine, precisando che Kiev non possiede le ca ...