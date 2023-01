Uccisa dall’ex davanti a un ristorante di Roma | lo staff del locale | “Su di noi notizie informazioni false e diffamatorie”

Leggi su tpi

(Di domenica 15 gennaio 2023)a un, la smentita dellodelLodel“Brado” dial quale ha perso la vita la 35enne Martina Scialdone,a colpi di pistola dal suo ex compagno, il 61enne Costantino Bonaiuti, smentisce le ricostruzioni fatte subito dopo l’omicidio. Un testimone, infatti, aveva raccontato che Scialdone e Bonaiuti avevano iniziato a litigare all’interno del“Brado”, situato in in viale Amelia 42, nel quartiere Appio-Tuscolano, dove i due erano a cena probabilmente per un chiarimento. La situazione sarebbe degenerata con la donna che avrebbe cercato riparto nel bagno dele il proprietario ...