Uccisa a Roma dall’ex all’uscita dal ristorante I camerieri | Non è vero che l’abbiamo cacciata dal bagno

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Martina non è mai statavia daldel nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il. Anzi, noi abbiamo tentato di proteggerla. Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stataa un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente attivati per soccorrerla”. E’ quanto hanno riferito, ai commercianti di zona, alcuni ragazzi che lavorano nel locale Brado a, nei pressi del quale venerdì scorso Martina Scialdone è statadal suo ex. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere Roma

Cosa è successo vedi anche, 35ennedall'ex davanti a un ristorante: arrestato L'omicidio è avvenuto venerdì sera, verso le 22.30, nel quartiere Appio Latino, fuori da un ristorante dove ...... l'avvocatessa 35ennecon un colpo di pistola al petto dal suo ex, Costantino Bonaiuti, la sera di venerdì 13 gennaio 2023 davanti a un ristorante del Tuscolano a. La morte della donna fa ... Martina Scialdone, uccisa a Roma dal suo ex, aveva chiesto aiuto a un cameriere: ma il ristorante li ha cacciati Ci siamo resi totalmente disponibili a collaborare con le forze dell'ordine che stanno ancora svolgendo le necessarie indagini in merito all'accaduto', si legge ancora in un post sui .... La 35enne si ...Un allarme non colto, una richiesta di aiuto non ascoltata. Poi la tragedia. Una serie di segnali se recepiti forse avrebbero potuto salvare Martina Scialdone, l'avvocatessa di 34 anni ...