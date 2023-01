Uccide la moglie a coltellate e si impicca a Trani

Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Omicidio-suicidio in una villa alla periferia dinella provincia Bat. Un marito ha ammazzato lae poi sinello stesso luogo. La donna, Teresa Di Tondo, 44 anni, è stata colpita più volte con un'arma da taglio. L'uomo, Massimo Petrelli, di 52 anni, si è invece tolto la vita nel giardino della villa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e quali siano state le cause a innescare la lite tra i coniugi. L'allarme potrebbe essere stato dato da una persona che doveva raggiungere la donna oppure dalla figlia della coppia che però non era in casa quando è scoppiata la tragedia. Si ignorano per ora le cause dell'omicidio-suicidio. Forse una violenta lite potrebbe aver innescato l'accaduto. I Carabinieri hanno già ascoltato alcune persone. Non ancora trovata l'arma del delitto. Ad ...