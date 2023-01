U A N M | Non si può punire chi non è responsabile !!!!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dall'Organismo Unione Azzurra Nel Mondo (U.A.N.M.), Club Napoli Amici, riceviamo e pubblichiamo: "Alla cortese attenzione del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive E per conoscenza: al Ministro dello Sport alla Federazione Italiana Gioco Calcio alla S.S.C. Napoli al Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori agli Organi di Informazione tutti OGGETTO: Provvedimento di prevenzione del Ministro Piantedosi - divieto di trasferte e chiusura Settori Ospiti. Egr.i, con la presente in riferimento all'oggetto, ci pregiamo scrivervi in rappresentanza di migliaia di tifosi dei Club Napoli nel Mondo. Dopo i fatti di domenica 8 gennaio, ormai noti a tutti, dai quali ci dissociamo condannandoli nella loro interezza, è arrivata la decisione del ...