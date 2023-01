Tuttosport – tre sconfitte in cinque giorni!

(Di domenica 15 gennaio 2023) 2023-01-15 14:54:09 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Napoli-Juve e una settimana da dimenticare per il mondo bianconero. In appenagiorni si sono disputate tre gare tra partenopei e Juventus, e in tutte e tre le occasioni a vincere sono stati gli azzurri. In mezzo l’eclatante debacle in Serie A da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, ma prima e dopo sono state le due squadre under 19 ad affrontarsi, sia in coppa che in campionato. Guarda la gallery Juve Primavera, non basta la magia di Yildiz: il Napoli passa ai rigori Napoli-Juve, settimana bianco…nera Il ciclo di partite è iniziato martedì, quando Napoli e Juventus Primavera si sono sfidate negli ottavi di finale di Coppa Italia: una gara aperta, equilibrata e che si è conclusa soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei primi ...

Tuttosport

