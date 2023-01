Tutto su Hojlund | il nuovo gioiello dell'Atalanta che mette paura alla Juve

Calciomercato.com

Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta , viene intervistato da Dazn prima del match contro la Salernitana: 'Più che una scommessaè un grande investimento, fortemente voluto dalla società. In Italia pochi 2003 hanno il suo minutaggio, ha grandi margini di miglioramento e con Gasperini può diventare molto forte'. Poi, su ...pronto al Gewiss Stadium per il match delle 18 fra Atalanta e Salernitana , partita valida per ... Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman,. All:... Tutto su Hojlund, il nuovo gioiello dell'Atalanta che mette paura alla ... Fa tutto l'ex Sassuolo: salta con un rimpallo Coulibaly, troppo morbido, evita Caviglia e calcia, conclusione deviata che spiazza e mette fuori causa Memo Ochoa che non può farci nulla. 17.55 Squadre ...