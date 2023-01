“Tutto pronto per Capitale della cultura | cittadini protagonisti della rinascita di Bergamo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023). Ci siamo quasi: mancano ormai pochi giorni all’inizio di “Bresciaitaliana2023”. La cerimonia inaugurale avrà luogo venerdì 20 gennaio in contemporanea al Teatro Donizetti die al Teatro Grande di Brescia, fra loro collegati. Sarà un importante momento istituzionale arricchito da interventi musicali e artistici, mentre sabato 21 gennaio si terrà un ricco programma di appuntamenti che coinvolgeranno in modo massiccio la cittadinanza. Nelle piazze e nelle strade delle due città si riverseranno migliaia di persone per assistere a una pluralità di eventi. In questi giorni fervono gli ultimi preparativi e le prove sono entrate nel vivo: per saperne di più, abbiamo intervistato Giulio Mazzoleni Corti, autore dello spettacolo ...