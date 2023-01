“Tutti sapevano già” C’è Posta per Te | c’è la conferma | la notizia ufficiale diffusa poco fa

(Di domenica 15 gennaio 2023) C’èper Te vince la gara degli ascolti tv del sabato, Maria De Filippi senza rivali nonostante il recupero di Carlo Conti. A dare i numeri è Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 14 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:11, ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:26 alle 00:37, ha raccolto davanti al video 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 794.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 957.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Città Segrete sigla 996.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Ore 15:17 – Attacco al treno totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (3.3%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 465.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori ...

