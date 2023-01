Tunnel Tav Firenze | oppositori | “Gli scavi aggraveranno anche i problemi del Ponte del Pino”

Firenze Post

La luce in fondo alsi vedrà tra un anno, nel gennaio del 2024. Ma intanto la "talpa" Martina ha già ripreso a scavare alla velocità di 14 metri al giorno la seconda canna della galleria naturale Lonato, una delle ...Abbiamo anche affrontato il tema dell'avanzamento dei lavori per la, che vede nel 2023 un anno decisivo con l'affidamento dei lavori per la tratta italiana deldi base, un cantiere che il ... Tunnel tav Firenze, Giani: “La talpa comincerà a scavare a fine aprile” Uno dei problemi da risolvere riguarda, secondo i Comitati, il Ponte del Pino che, per le Ferrovie, dovrà essere sostituito perché fragile e vecchio ...Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa oggi a Firenze, parlando dei lavori per la realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria nel capoluogo ...