Tumore al pancreas fulminante | Sebastian muore a 43 anni | era maestro di tennis a Conegliano

PalermoToday

A stroncarlo in poco tempo è stato unal, che gli era stato diagnosticato e contro il quale a nulla sono servite le terapie a cui è stato sottoposto. Sebastian, che era originario di ...Lascia la compagna Katia e quattro figli: A ucciderlo è stato, in pochi mesi, unal. 'Fino a un mese e mezzo fa ha continuato a essere presente al circolo, veniva in campo per dare ... Tumore al pancreas: a Palermo team di ricercatori per il vaccino 2.0 Se ne è andato, all'età di appena 43 anni, Sebastian Maximiliano Suarez, grazie al quale molti ragazzi del territorio sono stati avviati alla pratica del gioco del tennis.Calciatori con la maglia numero 9, bandiere, cori e striscioni, un minuto di silenzio emozionante: è l’omaggio dedicato all’ex ...