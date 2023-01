TS – “Brozovic out in Supercoppa | Lukaku da valutare”

(Di domenica 15 gennaio 2023) 2023-01-15 01:22:23 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: MILANO – “Scudetto? Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto grande continuita, ma il Napoli è ancora distante. In questo momento guardiamo a noi stessi e alla singola partita. Sappiamo di avere tante partite ravvicinate, dobbiamo andare di gara in gara cercando di fare punti“. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona. Analizzando la partita, il tecnico nerazzurro ha detto: “La squadra è rimasta lucida, abbiano segnato subito e poi pur non trovando il raddoppio non abbiamo sofferto più di tanto contro un Verona che veniva da ottime prestazioni“. Inzaghi sullaItaliana tra Inter e Milan In vista delladi mercoledì, Inzaghi ha detto: “Handanovic e ...

Commenta per primo L' Inter vince di misura con l'Hellas Verona e aggancia la Juventus a 37 punti, - 10 dal Napoli e - 1 dal Milan contro cui giocherà la Supercoppa Italiana mercoledì a Riyad. Il ..., Barella e Calhanoglu provano a recuperare almeno per la panchina. Gagliardini e Asllani pronti dal primo minuto. Dzeko affiancherà Lautaro Martinez davanti. Nel Verona tante conferme ... Inter-Verona, Inzaghi: "Handanovic e Brozovic out contro il Milan. Lukaku da valutare" L'allenatore parla delle assenze verso il derby in Arabia Saudita: "Romelu sarà valutato di giorno in giorno, Handanovic non dovrebbe esserci" ...Con qualche affanno, l'Inter riesce a battere il Verona 1-0 grazie a un gol di Lautaro. Al termine della gara, Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazi ...