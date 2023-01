Trovato un cadavere dentro un' auto carbonizzata

Fanpage.it

L'hanno trovata lungo la banchina del . A segnalare il corpo della donna ormai senza vita è stato uno sportivo che ha notato il corpo steso all'altezza di ponte Giuseppe Mazzini, sul Lungotevere ...Uncarbonizzato è stato rinvenuto questa sera in un'auto in fiamme a Morsella , frazione di Vigevano, nel Pavese. L'auto era in una strada di campagna in direzione di Mortara. Un passante ha ... Trovato un cadavere carbonizzato dentro un'auto: è un uomo ancora non identificato Si trovava all'interno di un'automobile abbandonata nelle campagne di Vigevano (Pavia). Apparteneva a un uomo ancora non identificato il cadavere ritrovato dentro la carcassa carbonizzata dell'Audi A3 ...Il cadavere di una persona è stato trovato all'interno di un'Audi nelle campagne vigevanesi (Pavia). Siamo tra Vigevano e Gambolò, nei pressi della frazione Morsella. Secondo quanto riportato dalle fo ...