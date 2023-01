Travolto e ucciso dal treno sulla Milano - Lodi | si indaga anche per dare un nome al ragazzo

TGCOM

Ennesima tragedia sui binari. Un uomo è statoda un treno sulla linea Milano - Lodi, fra le stazioni di San Donato e Borgo Lombardo, all'altezza di via Ferruccio Parri. Leggi anche > Giulia e Alessia, travolte dal treno a ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:... Milano, uomo travolto e ucciso dal treno Tragedia a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Un anziano è stato travolto e ucciso mentre attraversa la strada, come riporta il Mattino di Padova. E' successo nella serata di ieri, sabato 14 ...Ennesima tragedia sui binari. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Lodi, fra le stazioni di San Donato e Borgo Lombardo, all'altezza di via ...