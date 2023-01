Travolto e ucciso all' uscita dal suo negozio | muore tabaccaio di 77 anni L' investitore è un consigliere comunale

(Di domenica 15 gennaio 2023) Incidente mortale ieri sera, 14 gennaio 2023, alle 20 in via Rolando a Piazzola Sul Brenta, in provincia di Padova. Giorgio Grassetti , 77, originario di Venezia e residente a Rubano, è morto ...

IL GIORNO

Incidente mortale ieri sera, 14 gennaio 2023, alle 20 in via Rolando a Piazzola Sul Brenta, in provincia di Padova. Giorgio Grassetti , 77 anni, originario di Venezia e residente a Rubano, è morto ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:... Incidente a San Donato, ragazzo travolto e ucciso dal treno Incidente mortale ieri sera, 14 gennaio 2023, alle 20 in via Rolando a Piazzola Sul Brenta, in provincia di Padova. Giorgio Grassetti, 77 anni, originario di Venezia e residente a Rubano, ...La vittima è Giorgio Grassetti, 77 anni, gestiva la tabaccheria del paese assieme al figlio. L’investitore è un consigliere comunale ...