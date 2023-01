Trasferte vietate per gli ultras di Napoli e Roma | stop fino al 15 marzo

La Gazzetta dello Sport

ROMA " "La Polizia sta lavorando per acquisire tutti gli elementi per individuare il maggior numero di responsabili. Ho emanato un decreto di divieto di trasferta per due mesi delle due tifoserie ...ROMA - "La Polizia sta lavorando per acquisire tutti gli elementi per individuare il maggior numero di responsabili. Ho emanato un decreto di divieto di trasferta per due mesi delle due tifoserie ... Scontri fra ultrà, ufficiale: "Due mesi di trasferte vietate per i tifosi di Roma e Napoli" La Cremonese cambia in panchina. Arriva la stangata per i supporters giallorossi e azzurri. La prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio di oggi. Bonaventura prolunga con la Fiorentina ...Scudetto quasi scucito, squadra senza energia, Hernandez irriconoscibile. Il derby d'Arabia con l'Inter per ritrovarsi, ma la fatica della trasferta ...