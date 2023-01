Trasferte vietate ai tifosi del Napoli Pistocchi | “Decisione sbagliata”

La Gazzetta dello Sport

Il divieto terminerà il 15 marzo: si contano cinque, tra le quali, per i giallorossi, ci sono anche i quarti di finale di Coppa Italia. C'è un unico precedente: nel 2014 lo stesso divieto ...ll Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l'8 gennaio scorso lungo l'A1, all'altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali ... Scontri fra ultrà, ufficiale: "Due mesi di trasferte vietate per i tifosi di Roma e Napoli" Due mesi di trasferte vietate per i tifosi di Roma e Napoli. Tesserati e non tesserati. I settori ospiti saranno chiusi fino al 14 marzo, per riaprire ai tifosi azzurri solo il 19 marzo, quando ...Il Ministero dell'Interno, per voce dello stesso titolare del dicastero, Matteo Piantedosi, ha confermato che per due mesi a partire dal 14 gennaio i settori riservati agli ospiti delle partite che ve ...