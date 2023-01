Tramite amicizia | il poster del nuovo film di Siani svela la data di uscita

Leggi su velvetmag

(Di domenica 15 gennaio 2023) Alessandrosta per tornare sul grande schermo con, ildi cui di recente è stato rilasciato il. Attraverso la prima immagine promozionale, inoltre, è stata comunicata laufficiale di rilascio nelle sale cinematografiche. Dopo l’esperienza in Chi ha incastrato Babbo Natale?, che di recente è approdato in prima tv su Sky Cinema, Alessandrosta per tornare. A breve, infatti, arriverà sul grande schermo italiano la nuova commedia che porta la sua inconfondibile firma, ovvero. Insieme a lui, un cast ricco di volti noti, tra i quali Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase. Oltre ad occuparsi della regia,sarà anche il protagonista ...