Tragedia nei cieli del Nepal | precipita Yeti Airlines morti tutti i passeggeri

(Di domenica 15 gennaio 2023) Una vera e propria strage neidell’Asia. Tutte le 72 persone a bordo dell’aereo dellato oggi insono morte. A riferirlo è l’emittente tv News 18 (televisione indiana). A bordo c’erano 68e 4 membri dell’equipaggio. SecondoLive Today l’aereo si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a 200 km a nord-ovest di Katmandu. Al momento non sono note le cause della sciagura aerea. A bordo dell’aereo dellac’erano diversi stranieri tra cui 5 indiani, 4 russi, un irlandese e 2 sudcoreani. Lo riporta il quotidiano indiano The Economic Times. Non ci sono per il momento notizie di italiani a bordo. L’aereo proveniva da Kathmandu e si è schiantato in fase di atterraggio in ...