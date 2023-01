Tragedia in volo | aereo si schianta in Nepal | morti tutti i 72 passeggeri

Gazzetta del Sud

Un aereo con 72 persone a bordo (tra cui anche cittadini stranieri) si è schiantato in Nepal. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. "Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell'equipaggio." Come riportato su Twitter dal giornalista locale Subodh Kumar, il velivolo precipitato era decollato dalla capitale. Tragedia in Nepal dove un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato in fase di atterraggio. Secondo quanto riferiscono i media locali, tutte le persone che si trovavano all'interno del volo ATR-72 sono morte.