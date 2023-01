Tragedia in volo | aereo di schianta in Nepal | almeno 40 le vittime

Gazzetta del Sud

Un aereo con 72 persone a bordo (tra cui anche cittadini stranieri) si è schiantato in Nepal . Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. "Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro ...La ricostruzione della terribileCome riportato pochissimi minuti fa su Twitter dal giornalista locale Subodh Kumar, ilprecipitato nelle scorse ore era decollato dalla capitale ... Tragedia in volo, aereo si schianta in Nepal: almeno 40 le vittime Un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato in Nepal . Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. «Ci sono 68 passeggeri a bordo e ...Il suo nome era su alcune carte che si sono parzialmente salvate dal rogo. Si tratterebbe di un marchigiano ma occorre capire se fossse effettivamente lui al volante ...