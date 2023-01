Tragedia in Nepal | aereo precipita in fase di atterraggio | ci sono almeno 44 morti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Undella Yeti Airlines si è schiantato domenica mattina a Pokhara, nel distretto di Kaski, in: a bordo dell’Atr 72 che avrebbe dovuto coprire la rotta Kathmandu-Pokhara, secondo quanto riferito da fonti locali, c’erano 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Tra i passeggeri anche una quindicina di stranieri: cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un argentino, un francese e un irlandese. Secondo l’autorità per l’aviazione i corpi recuperati sarebbero già 44, ma le autorità si aspettano di recuperare diversi altri. Alcuni video postati sui social poco dopo lamostrano l’perdere la rotta e operare una improvvisa virata, prima dire e schiantarsi al suolo mentre si stava apprestando all’: il ...

Open

Le immagini della sciagura pubblicate dal sito diLive Today mostrano infatti il logo del ... Non sono ancora chiari i motivi della, le condizioni meteo erano buone. È il peggiore ...Le immagini dellasono state pubblicate dal sito diLive Today e mostrano infatti il luogo del disastro con varie abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, l'aereo ha preso ... Tragedia in Nepal, lo schianto dell'aereo con 72 passeggeri, la ... Pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli era stata in Nepal. Oggi il paese asiatico è stato sconvolto da un terribile incidente aereo.Un aereo della Yeti Airlines è precipitato in Nepal, a circa 200 km da Kathmandu. 72 le persone a bordo, non ci sono sopravvissuti ...