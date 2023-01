Traffico Roma del 15-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Luceverdeuna buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla via Flaminia rallentamenti e code tra il raccordo anulare Tor di Quintodi rientro da Porta dima anche di spostamenti verso lo stadio in serataFiorentina all’Olimpico rallentamenti e code tra la via Salaria e la tangenziale Zona di Ponte Milvio dello stadio con rallentamentisul viale di Tor di Quinto e sul lungo Tevere in aumento gli spostamenti dal quartiere della Vittoria e dalla zona Prati per parcheggiare e poi muoversi a piedi a disposizione i parcheggi a Piazzale Clodio e al Villaggio Olimpico ancora a proposito della tangenziale altezza corso Francia attenzione agli spostamenti in direzione San Giovanni nella galleria Fleming moderare la velocità la carreggiata è ridotta ...