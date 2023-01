Traffico Roma del 15-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via Nomentana lavori tra Villa Torlonia e Porta Pia possibile chiusura aldeviazioni e conseguenti rallentamentiComunque in generale poco intenso in queste ore scorrevoli le principali strade sulla tangenziale altezza corso Francia carreggiata ridotta nella galleria Fleming direzione San Giovanni moderare la velocità in via Merulana alle 17 la riapertura il termine dei lavori a Porta Portese concluso il mercato riaperte via e strade della zona Mentre alla Balduina oggi giornata con il mercato fino a stasera chiuso piazzale in serata allaall’Olimpico contro la Fiorentina prossime ore 1 mento delsu Lungotevere con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...