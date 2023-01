Traffico Roma del 15-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovatiscarso in queste ore sulla tangenziale altezza corso Francia però non si escludono rallentamenti transito su carreggiata ridotta nella galleria Fleming direzione San Giovanni zona dello stadio questa sera con la partitaFiorentina previsto un aumento delnelle prossime ore incidente in via di Torrevecchia a Piana del Sole Attenzione amici di altezza via Monte Carnevale in centro zona Santa Maria Maggiore attenzione lavori in via Merulana fino alle 17 chiuso un tratto in questione trasporto ferroviario con ritardi sulla lineaNapoli via Formia queste le principali notizie a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...