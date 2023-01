Traffico Roma del 15-01-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara è scarso ilin queste ore Regolare sul lungotevere sulla tangenziale è lungo il raccordo anulare sulla tangenziale altezza corso Francia ridotta nella galleria Fleming direzione San Giovanni qui non si escludono rallentamenti in centro zona Santa Maria Maggiore attenzione lavori in via Merulana fino alle 17 chiuso un tratto al Prenestino Centocelle incidente in via dei Castani altezza via delle Palme moderare la velocità trasporto ferroviario ritardi sulla lineaNapoli via Formia per un intervento dell’autorità giudiziaria alla stazione di Latina treni regionali e Intercity con possibili ritardi fino a 40 minuti e con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...