Traffico Roma del 15-01-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 15 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovatiincolonnato sulla tangenziale est tra via degli Orti della Farnesina e la galleria Fleming in direzione San Giovanni penalizzata la viabilità per un restringimento di carreggiata dovuto ad una perdita d’acqua a nord della capitaleintenso e rallentamenti su via Cassia tra Tomba di Nerone e raccordo anulare nelle due direzioni terminata da poco la gara podistica ad Ostia ripristinata la normale circolazione lungo via Cristoforo Colombo questa sera all’Olimpico alle 20:45 si giocherà la partita di serie AFiorentina alcune ore prima dell’incontro verranno attivate le consuete modifiche alla viabilità nell’area dello stadio e per il trasporto ferroviario ritardi sulla lineaNapoli via Formia per l’intervento dell’autorità ...