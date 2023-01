Traffico Roma del 15-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati scorrevole Al momento ilsul Raccordo Anulare il lungo le consolari prestare attenzione su viale dello Stadio Olimpico rallenta per incidente in prossimità di via del campeggio rallentamenti poi per un restringimento di carreggiata in prossimità dell’ingresso della galleria Fleming su via del Foro Italico in direzione San Giovanni proseguono i lavori di potatura in via Merulana la strada resterà chiusa alfino alle 17 tra piazza di San Giovanni Viale Manzoni deviate le linee di zona in corso ad Ostia la 25a edizione della gara podistica trofeo lidense fino alle 13 circa chiusa alla complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia nel tratto compreso tra viale del circuito e piazzale Cristoforo Colombo deviate alcune linee bus di zona ...