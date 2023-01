Traffico Roma del 15-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) LuceverdeBuona domenica Ben ritrovatiregolare scarso sulle strade della capitale segnalato dalla polizia stradale un incidente al Villaggio Olimpico su via Antonio Sant’Elia prestare attenzione ai possibili rallentamenti all’altezza di via Enrico Elia sono ripresi alle 7 i lavori di potatura in via Merulana la strada resterà chiusa alfino alle 17 tra piazza di San Giovanni Viale Manzoni le linee bus di zona deviano il loro percorso al via a doppia la 25a edizione della gara podistica trofeo lidense la partenza alle 10 da via Alessandro geraldini fino ad arrivare alla rotonda di via Colombo durante la gara resterà chiusa al transito la corsia laterale della Colombo verso Piazzale Cristoforo Colombo a partire da viale del circuito deviazioni per diverse linee bus di zona e per i dettagli di queste altre se ...