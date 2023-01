Totti- Noemi all’Isola dei famosi | la grande beffa a Ilary Blasi Cosa sta succedendo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo essere usciti allo scoperto tantissimi mesi fa,e la suasono ormai inseparabili. I due sono insieme in ogni momento e in qualunque occasione, anche dinanzi a paparazzi e giornalista. La loro prima uscita pubblica è avvenuta a novembre, a Dubai per il Globe Soccer Awards e da quel momento fanno coppia fissa proprio come per vent’anni il pupone l’ha fatto con. Ma non è tutto, la Bocchi è già ben integrata nella famiglia di Francesco tanto da presenziare a qualsiasi evento privato. A loro volta, i rispettivi figli sono diventati amici e spesso sono insieme. In realtà, si può ben affermare chehanno costruito, oltre a una storia d’amore ben solida, una vera e propria famiglia allargata tanto che tutte le feste natalizie le hanno trascorso insieme. ...

TGCOM

Bocchi, la nuova compagna di Francesco, rilassata in spiaggia con le mogli degli ex ...Estratto dell'articolo di www.leggo.it CHANEL[…] La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francescoha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui documenta come sta passando la giornata e scrive: 'I miei pomeriggi ... Noemi Bocchi e la nuova vita da wag: negli Emirati con Francesco Totti e le mogli degli ex calciatori Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, rilassata in spiaggia con le mogli degli ex calciatori Finite le vacanze di Capodanno per Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivato il viaggio negli ...Non è l’Arena va in onda oggi 15 gennaio su La7 (ore 21:15): scopri ospiti e anticipazioni della prima puntata del 2023 del talk di Massimo Giletti ...