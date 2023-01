Tottenham-Arsenal oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming Premier League 2022 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ile le indicazioni per vedere intv, sfida valida per la ventesima giornata della. Sfida cruciale per gli uomini di Antonio Conte, che contro il Crystal Palace sono tornati a prendersi i tre punti dopo un pareggio e una sconfitta alla ripresa del campionato. Ora il derby contro la formazione di Arteta, che non smette di stupire e ha la possibilità di allungare ancora di più in vetta alla classifica dopo il KO del City nel derby con lo United. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30 di domenica 15 gennaio, con la partita che sarà visibile intv sui canali di Sky Sport, oltre che insu Sky Go e NowTV. SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 15 gennaio 2023: si gioca la finale di Supercoppa di Spagna, in Italia spicca Roma - Fiorentina, in Premier League c'èSono tre gli incontri principali di domenica 15 gennaio 2023 . In Italia per la Serie A fari puntati su Roma - Fiorentina delle 20.45 mentre Real Madrid e Barcellona giocheranno la ......00 Udinese - Bologna 18:00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea - Crystal Palace 15:00 Newcastle - Fulham 17:30CALCIO - LA LIGA 14:... Quote Tottenham-Arsenal: X2 + Over 2.5 a 2.62, ma c'è un tabù da sfatare Pronostici domenica 15 gennaio: il diciottesimo turno di Serie A prosegue con altre 5 partite, in campo pure Premier League, Liga e Ligue 1.Oggi il big-match Tottenham-Arsenal chiude il programma della 20ª giornata della Premier League 2022-2023. Il calcio d'inizio del derby del Nord di Londra che si gioca al New White Hart Lane è fissato ...