Tottenham - Arsenal 0 - 2 | gol e highlights

(Di domenica 15 gennaio 2023) Glidella vittoria per 2 - 0 dell'sul campo del: autogol di Lloris e rete di ...

Gli highlights della vittoria per 2 - 0 dell'sul campo del: autogol di Lloris e rete di ...L'parte forte e prende da subito il comando della gara contro il, imponendosi sul piano del gioco e creando svariate occasioni. Al minuto quattordici, l'estremo difensore dei padroni ...LONDRA (INGHILTERRA) - Grande tensione al termine del Derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal. In campo è finita 2-0 per i Gunners grazie all'autorete di Lloris e al gol di Odegaard. Un succe ...PREMIER LEAGUE - Autogol di Lloris e gol di Odegaard: l'Arsenal espugna il campo del Tottenham e vola a +8 sul Manchester City.