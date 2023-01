Torna il buono Zalando da 50 euro | come funziona nel 2023

Leggi su optimagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sta rindo in auge in questa primissima parte delilda 50in regalo visitando il sito Scoo.it. Anche in questi giorni di inizio anno siamo al cospetto di un tentativo di raggiro che non ha nulla a che fare con il noto sito di vendita di abbigliamento e accessori. Piuttosto, il tentativo di truffa in corso è abbastanza pericoloso e potrebbe irretire tante vittime. Il sistema utilizzato dai truffatori è praticamente lo stesso già messo in campo a fine 2022. Su molti gruppi Facebook si raccolgono finte testimonianze di utenti che affermano di aver ottenuto un, richiedendolo sul sito Scoo. In pratica, grazie al coupon, sarebbe stato possibile fare acquisti sul popolare e-commerce per un valore di 50.90ma ...