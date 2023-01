Torino-Spezia LIVE 0-1 | riparte la partita

All'Olimpico Grande, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandeva in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...Calciomercato.it vi offre i match trae tra Udinese e Bologna in tempo reale. Formazioni UFFICIALIe Udinese - Bologna Thiago Motta, allenatore del Bologna ©...SECONDO TEMPO Tornano in campo le due formazioni per la ripresa. Entrano Linetty per Lukic, che ha avuto un problema fisico, e Rodriguez per Schuurs. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, ...Intervalli nei due campi di Serie A in cui si sta giocando. Il Torino è sotto di un gol in casa contro lo Spezia (rete di Nzola), mentre l'Udinese è avanti sul Bologna 1-0 (gol ...